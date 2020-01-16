В испанском аэропорту Аликанте произошел пожар

Испанский аэропорт Аликанте не будет работать до 12:00 16 января из-за пожара на крыше здания, произошедшего в среду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в Twitter испанское управление аэропортов (AENA).

Управление также рекомендовало пассажирам связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать о переносе рейсов.

Из-за пожара были эвакуированы пассажиры и персонал одного из терминалов воздушной гавани. Огонь был взят под контроль. Причины пожара не называются.

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