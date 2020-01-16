Меркель призвала Европу к самостоятельности

Европа должна быть готова брать на себя больше ответственности в мировой политике и развивать свой военный потенциал, так как ее отношения с США продолжат меняться. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в опубликованном в среду вечером интервью газете Financial Times заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Внимание США к Европе слабеет, и так будет при любом президенте, - сказала Меркель. - Поэтому все мы в Европе, а особенно в Германии, должны брать на себя больше ответственности".

По ее словам, это касается и военной сферы, где Европа должна наращивать свой потенциал и увеличивать оборонные расходы, тратя на это больше 2% от ВВП, предусмотренных обязательствами членов НАТО перед альянсом. По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".

"Европа также должна, если это необходимо, быть готовой вмешиваться [в разрешение конфликтов за рубежом]. Примером этого мне представляется Африка", - сказала Меркель, напомнив об участии Бундесвера в международных миссиях в Афганистане, Мали, Сенегале и Сомали.

При этом канцлер подчеркнула, что сотрудничество Европы и США будет продолжаться и иметь большое значение "особенно в сфере решения основополагающих вопросов, касающихся мировых ценностей и интересов". По ее словам, залогом успеха ФРГ и Европы в международной политике будет единство ЕС, поскольку "Германия слишком мала для того, чтобы самостоятельно оказывать существенное геополитическое влияние" в мире.

Она также заявила о нежелательности торговых конфликтов между странами Запада и КНР на фоне усиливающейся экономической конкуренции, так как "изоляция от Китая не является решением".

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