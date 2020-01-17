В пражском туннеле сгорел Lamborghini

Спортивный автомобиль Lamborghini сгорел в четверг в пражском туннеле Blanka, проходящем под центром города. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил журналистам представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка.

"Спортивный автомобиль марки Lamborghini загорелся во второй половине дня в туннеле Blanka, движение машин в туннеле в обоих направлениях временно прекращено, пожар только что потушен, пострадавших нет.

С помощью вентиляционных систем туннеля сейчас происходит его проветривание. Возможная причина возгорания автомобиля – техническая неисправность. Машина полностью сгорела", - сказал Кавка.

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