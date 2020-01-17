Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты

Экстремистская, крайне правая "Наша партия Наша Словакия" (НПНС) является одним из ведущих претендентов на победу в предстоящих 29 февраля парламентских выборах Словакии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил в четверг журналистам глава агентства Fokus Мартин Слосиарик, комментируя опубликованные результаты проведенного его агентством опроса общественного мнения.

Согласно опросу, предвыборным лидером остается ныне правящая лево-центристская партия "Курс – социальная демократия" (КСД), которой готовы отдать свои голоса 18,6% респондентов. Но с каждым месяцем к ней все больше приближается НПНС, которая на сей раз получила 13,6% голосов опрошенных. Третье место заняла внепарламентская коалиция партий "Прогрессивная Словакия" и "Вместе", набравшая 10,5% голосов. Еще шесть небольших партий получили достаточное число голосов для получения мест в парламенте (более 5%).

Крайне правая партия НПНС, которая позиционирует себя в качестве преемницы правившей в республике в годы Второй мировой войны профашистской Словацкой народной партии, стремится привлечь внимание населения антицыганскими и антимусульманскими лозунгами.

Кроме того, НПНС выступает против членства Словакии в НАТО. Этой партии симпатизирует, в основном, население в небольших городах и в сельской местности.

Впервые НПНС попала в состав парламента по итогам выборов 2016 года, получив в законодательном органе 14 мандатов (из 150). Лидер этой партии, 42-летний Мариан Котлеба, в марте 2019 года участвовал в президентских выборах и занял в них 4 место среди 13 кандидатов с 10,4% голосов избирателей. Весной 2019 года генпрокуратура республики внесла предложение о роспуске НПНС за ее "экстремистские воззрения с фашистскими тенденциями", однако Верховный суд пришел к выводу, что генпрокуратура не представила для этого достаточно доказательств и отклонил ее предложение.

"Если партия КСД не сумеет мобилизовать всех своих избирателей и часть из них начнет искать альтернативу, то экстремисты из НПНС могут на предстоящих 29 февраля парламентских выборах добиться победы", - сказал глава агентства Fokus, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Опрос агентства Fokus проводился 10-14 января этого года, в нем участвовали 1,1 тысячи человек, представляющих различные партийные и религиозные воззрения, имеющих разный уровень образования и проживающих во всех краях Словакии. Данные о погрешностях в опросе не сообщаются.

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