Макрон сообщил о французском спецназе "Ягуар"

17 января 2020 03:19 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подразделениях французского спецназа, развернутых на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками группировки "ИГ".

"На Ближнем и Среднем Востоке вопреки изменениям в регионе наши силы продолжают операцию по борьбе с "ДАИШ" (акроним "ИГ")… В рекордно короткое время мы разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения "Ягуар" (Task force Jaguar)", - написал Макрон в Twitter.

Ранее Макрон сообщал о возвращении французского авианосца "Шарль де Голль" в Средиземное море для борьбы с террористами "ИГ".

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