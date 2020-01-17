Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление на имя президента о своей отставке с поста главы правительства.

Об этом премьер сообщил в социальной сети Facebook, передает Trend со ссылкой на unian.net.

«Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить какие-либо сомнения относительно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», - отметил Гончарук.

«Он - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, который меняет страну», - заявил премьер.

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