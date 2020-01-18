Участники конференции по Ливии в Берлине призовут создать единое правительство

18 января 2020 03:04 (UTC+04:00)

Участники международной берлинской конференции по Ливии призывают сформировать в стране единое правительство и президентский совет. Об этом, как передает Trend, говорится в проекте итогового коммюнике конференции по ливийскому кризису, копия которого оказалась в распоряжении ТАСС в пятницу.

"Мы поддерживаем ливийское политическое соглашение в качестве жизнеспособной основы для достижения политического решения в Ливии. Мы также призываем к учреждению функционирующего президентского совета и формированию единого, объединенного, инклюзивного и эффективного ливийского правительства, утвержденного Палатой представителей [Ливии]", - говорится в тексте документа.

Проект коммюнике содержит призыв ко всем сторонам конфликта восстановить политический процесс под эгидой миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и принимать в нем конструктивное участие с целью проведения свободных и независимых парламентских и президентских выборов. Участники конференции также призывают Совет Безопасности ООН, Африканский союз, ЕС и Лигу арабских государств принимать меры в отношении тех, кто препятствует политическому процессу. В документе подчеркивается важная роль, которую соседние страны играют в обеспечении стабильности в Ливии.

"Мы обязуемся использовать все двусторонние контакты для того, чтобы призывать стороны к прекращению огня и участию во внутриливийском политическом процессе под эгидой МООНПЛ, - говорится в коммюнике. - Мы обязуемся принять и поддержать результат внутриливийского политического процесса".

Участники конференции также призывают к справедливому распределению национального благосостояния и ресурсов в Ливии, в том числе путем децентрализации власти и оказания поддержки муниципальным органам управления. Подчеркивается также необходимость обеспечения активного участия женщин и молодежи "в процессе демократического перехода".

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