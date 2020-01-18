Британский кабмин проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС

Кабинет министров Великобритании проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС (31 января), чтобы обсудить будущее Соединенного Королевства. Как говорится в распространенном в пятницу сообщении премьерской канцелярии, вечером того же дня глава правительства Борис Джонсон выступит с обращением к британцам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры обсудят предложения премьер-министра по расширению полномочий городских и региональных властей и планы правительства по повышению благосостояния и созданию новых возможностей [для населения]. Вечером премьер-министр выступит со специальным обращением к нации", - говорится в документе.

Заседание кабмина будет проходить не в столице, а в одном из городов севера Англии. В ходе декабрьских выборов в британский парламент этот регион показал резкий рост симпатий к правящей Консервативной партии на фоне сложной экономической ситуации, которую тори обещают исправить.

По случаю осуществления Brexit на Парламентской площади Лондона будут подняты флаги Соединенного Королевства, а на стену здания премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 будет спроецировано изображение часов, отсчитывающих минуты до момента выхода королевства из состава европейского сообщества. В обращение также поступят 3 млн памятных 50-пенсовых монет, отчеканенных, чтобы напоминать о дне, когда Великобритания после многочисленных отсрочек покинет Евросоюз.

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