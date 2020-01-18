Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, распространенном в субботу Букингемским дворцом, сообщившим о достижении соглашения между принцем и другими членами монаршей фамилии по поводу будущего статуса супругов.

"Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать титулы Их Высочеств, а также больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи", - говорится в документе. В нем также указывается, что изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года.

В сопровождающем документ заявлении Ее Величества Елизаветы II подчеркивается, что членам королевской семьи "после продолжавшихся много месяцев бесед и недавно состоявшихся переговоров" удалось найти решение, которое позволит семье принца радикально изменить образ жизни.

"Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи. Я понимаю, что они столкнулись с целым рядом вызовов из-за повышенного внимания [общественности и прессы] в последние два года, и поддерживаю их желание вести более независимую жизнь", - отметила королева, поблагодарив внука и его супругу за их работу на благо страны и Содружества наций. Ее Величество также указала, что "особенно гордится тем, как быстро у Меган получилось стать одним из членов семьи". "Все моя семья надеется на то, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную жизнь", - резюмировала Ее Величество.

Официальные поездки

Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут официально представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, а также исполнять иные церемониальные обязанности. Представители Букингемского дворца добавили, что семья принца также больше не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии.

"Как оговаривается в новом соглашении [о статусе герцога и герцогини Сассекских], они понимают тот факт, что им придется отказаться от исполнения своих обязанностей в качестве членов королевской семьи, включая официальные военные обязанности", - говорится в документе и отмечается, что принц Гарри и Меган Маркл "также перестанут получать государственные средства на исполнение королевских обязанностей". "С благословения королевы герцог и герцогиня Сассекские смогут сохранить свои роли в качестве покровителей тех или иных организаций. Несмотря на то, что они больше не смогут официально представлять королеву, герцог и герцогиня Сассекские ясно заявили о том, что будут исповедовать ценности, которые разделяет Ее Величество".

Ремонт резиденции

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены возместить затраты на ремонт Фрогмор-коттеджа - официальной резиденции герцога и герцогини Сассекских, куда они переехали в апреле прошлого года.

"Герцог и герцогиня Сассекские выразили желание возместить произведенные за счет Гранта суверена расходы на ремонт Фрогмор-коттеджа, который продолжит оставаться домом их семьи в Соединенном Королевстве", - говорится в тексте документа.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Это означает отказ от церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини. Супруги намерены жить как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики, при этом выполняя свой долг "перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями".

Американка Маркл, вышедшая замуж за британского принца в мае 2018 года, покинула Великобританию почти сразу после того, как пара объявила о своем решении. По словам официального представителя четы, герцогиня Сассекская вернулась в Канаду, где вместе с семьей проводила рождественские каникулы, и сейчас находится там вместе с восьмимесячным сыном.

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