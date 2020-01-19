Число пострадавших при пожаре в Чехии растет

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Чехии возросло до восьми, пострадали, по уточненным данным, уже 29 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.

"Медики уточняют данные о результатах трагического пожара в доме пенсионеров в городе Вейпрты. Восемь человек погибли, согласно новым данным, ранения получили 29 человек, из них три – тяжелые. Сюда входят и те люди, которые надышались дыма. Эти данные продолжают уточняться", - сказал Воленик.

По его словам, пожар начался около 6 часов утра в воскресенье, сейчас пожарные заканчивают тушение. На месте задействованы также семь медицинских бригад, в том числе две – из Германии.

Город Вейпрты фактически составляет единое целое с соседним немецким городом Баренштейном, их разделяет лишь маленькая речушка Полава (по-немецки – Пельбах), которую можно перешагнуть. В городе проживает 2,9 тысячи человек, он входит в Хомутовский край Чехии. Город Вейпрты находится на высоте около 800 метров в Рудных горах, по соседству расположено несколько горнолыжных центров.

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