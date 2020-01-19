Италия выступает за ужесточение санкций в отношении "спонсоров" войны в Ливии

19 января 2020 15:09 (UTC+04:00)

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо высказался за ужесточение санкций в отношении тех, кто способствует продолжению вооруженного конфликта в Ливии. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Messaggero.

"Необходимо работать над механизмом санкций в отношении тех, кто продолжает питать войну в Ливии. В настоящий момент санкции предусмотрены [за нарушение] эмбарго ООН [на поставку оружия], но нужно обеспечить его полное соблюдение, начав с жесткого контроля. Крайне важно также исключить все внешнее влияние на развитие ситуации", - указал Ди Майо.

Ди Майо вместе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте находится в Берлине, где в воскресенье пройдет международная конференция по ливийскому урегулированию с участием глав государств и правительств России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции. Во встрече участвуют также представители противоборствующих сторон - глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий Ливийской народной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

В проекте итогового коммюнике, которое планируется принять по завершении берлинской конференции, указывается на необходимость "вводить соответствующие санкции в отношении тех, кто нарушает договоренности о прекращении огня" в Ливии.

Италия выступает за учреждение миротворческой миссии ЕС в Ливии, но не все европейские партнеры готовы поддержать это предложение. Италия располагает в Ливии 250 военными, которые обеспечивают работу открытого итальянцами в Мисурате полевого госпиталя.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео и Чавушоглу обсудили контроль за соблюдением перемирия в Ливии
Турция 15:46
МИД Катара прокомментировал закрытие портов для экспорта нефти в Ливии
Арабские страны 15:23
В Берлине усилили меры безопасности в связи с конференцией по Ливии
Европа 13:25
Помпео прибыл в Берлин на конференцию по ливийскому конфликту
США 05:39
Ливия нуждается в возобновлении мирного процесса, заявили в ООН
Другие страны 02:51
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию
Турция 18 января 22:48
Лента новостей
Палата лордов Британии может покинуть Вестминстерский дворец
Европа 15:54
Глава Евросовета: политическому процессу в Ливии нужен перезапуск
Европа 15:49
Помпео и Чавушоглу обсудили контроль за соблюдением перемирия в Ливии
Турция 15:46
Народный артист Фахраддин Керимов: Трагедия 20 Января - наша боль
Политика 15:40
В Баку прошел вечер классической музыки в память о жертвах 20 Января (ФОТО)
Культура 15:34
МИД Катара прокомментировал закрытие портов для экспорта нефти в Ливии
Арабские страны 15:23
МИД Ирана раскритиковал Макрона за "неправильное" название Персидского залива
Политика 14:55
Трагедия 20 Января превратила национально-освободительное движение в Азербайджане в политическую реальность - Пакистанское издание
Политика 14:32
Забастовки во Франции обошлись грузовым ж/д компаниям в десятки миллионов евро
Европа 14:31