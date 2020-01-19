Глава Евросовета: политическому процессу в Ливии нужен перезапуск

Глава Евросовета Шарль Мишель поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за организацию в Берлине конференции по Ливии и заявил, что пришло время подтвердить прекращение огня, соблюдать оружейное эмбарго и перезапустить политический процесс.

"Благодарю канцлера (Ангелу) Меркель за организацию берлинской конференции по Ливии. Настало время подтвердить прекращение огня, соблюдать оружейное эмбарго ООН и перезапустить политический процесс", - говорится в сообщении Мишеля в Twitter.

Он добавил, что это не только нужно жителям самой страны, но что это необходимо "для безопасности и стабильности ЕС".

В воскресенье в Берлине пройдёт Международная конференция по урегулированию в Ливии.

Президенты РФ и Турции Владимира Путина и его турецкий коллега Тайип Эрдоган 8 января в Стамбуле договорились о выработке единой позиции по Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь. С 12 января на основных фронтах противостояния установилось перемирие.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве 13 января и станет их логическим продолжением. В форуме помимо сторон конфликта и лидеров России и Турции примут участие Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

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