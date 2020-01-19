Президент Черногории отказался отменить закон о вероисповедании

Президент Черногории Мило Джуканович исключил возможность отмены спорного закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви (СПЦ).

"Имущество СПЦ - это на самом деле имущество Черногории, которое было узурпировано в период с 1986 по 2000 год, - заявил президент в интервью агентству TANJUG, опубликованном в воскресенье. - Не верю, что кто-то, если он серьезный политик, может рассчитывать на отмену закона, который принят после такой длительной подготовки. Если бы мы считали, что этот закон надо отменить, то мы бы его и не принимали. Призыв к диалогу означает призыв обсудить имплементацию этого закона".

Джуканович выступил с утверждением, что принятый закон не угрожает свободе вероисповедания сербского народа в Черногории. Он назвал массовые народные протесты, неделями собирающие десятки тысяч протестующих по всей стране, "политическими манипуляциями лидеров просербских партий, недовольных постоянными поражениями на выборах".

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что намерен продолжать защищать интересы сербского населения в Черногории, отметив, что не обсуждал кризис в Черногории с Джукановичем. В то же время, по его словам, Белград начал определенные дипломатические действия в связи с нарушением прав сербского народа вследствие принятия закона о свободе вероисповедания.

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви проходят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент страны принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Джуканович.

Президент Черногории обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

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