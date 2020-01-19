Глава ЕК обсудила с Эрдоганом и Чавушоглу ситуацию в регионе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине в рамках конференции по Ливии с президентом Турции и министром иностранных дел страны. Cреди тем, о которых шла речь - миграция и ситуация в регионе.

Об этом говорится в её микроблоге в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обменялись мнениями с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу по миграции и ситуации в регионе", - говорится в сообщении о берлинской конференции по Ливии.

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