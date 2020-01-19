При стрельбе в таверне в Афинах погибли два человека

Неизвестные открыли стрельбу по посетителям известной таверны в районе Вари в столичном регионе Аттика, убиты двое мужчин, женщина с ранениями госпитализирована, сообщает издание "Нафтемпорики", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

ЧП произошло вечером в воскресенье в таверне "Воскопула" ("Пастушка") на юге Афин.

Жертвы нападения ужинали с семьями, когда неожиданно в таверну ворвались четыре человека и открыли стрельбу по ним, сообщает издание со ссылкой на полицейские источники.

Один убитый является словенцем, другой – черногорцем. Полиция считает, что речь идет о "мафиозном сведении счетов". Женщина получила ранения в ноги.

Сразу после стрельбы нападавшие скрылись, полиция начала их розыск, пишет издание.

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