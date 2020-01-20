Глава Еврокомиссии обсудила с генсеком ООН итоги конференции по Ливии

20 января 2020 01:08 (UTC+04:00)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили шаги для реализации решений международной конференции по урегулированию в Ливии, которая прошла в воскресение в Берлине, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обсудила реализацию итоговых решений Берлинской конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и пригласила (его) принять участие в заседании Коллегии еврокомиссаров для обсуждения тесного сотрудничества Европейской комиссии и ООН", – написала фон дер Ляйен в Twitter.

Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

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