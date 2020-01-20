Трое мужчин погибли в результате нападения неизвестного с ножом в Лондоне

Три человека стали жертвами нападения, произошедшего в воскресенье на северо-востоке Лондона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Скотленд-Ярда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье вечером в полицию поступила жалоба на нарушение общественного порядка в одном из северо-восточных районов города. По прибытии полиция обнаружила тела трех мужчин с ножевыми ранениями. Погибшим было от 20 до 30 лет.

Полиция начала расследование инцидента. Преступник пока не был задержан.

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