Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта

20 января 2020 22:40 (UTC+04:00)

Французская полиция задержала в понедельник в департаменте Финистер (запад страны), в частности, в Бресте, семь человек, подозреваемых в подготовке насильственных действий, возможно, теракта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили радиостанция Europe 1 и новостной телеканал BFM.

Согласно их сведениям, задержание было проведено в ходе следственных действий Главного управления внутренней безопасности (DGSI) в связи с подозрением в подготовке теракта.

Задержанные также подозреваются в том, что они готовились отправиться в ирако-сирийскую зону.

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