Президент Чехии отправит главу Минтранса в отставку за ошибки в работе

21 января 2020 03:03 (UTC+04:00)

Президент Чехии Милош Земан отправит в отставку министра транспорта республики Владимира Кремлика за грубые ошибки в работе на высоком государственном посту. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник вечером Чешское радио.

На отставке Кремлика настоял премьер-министр республики Андрей Бабиш, который в понедельник направил соответствующую просьбу лидеру государства. Главу кабмина возмутило, что руководитель Минтранса намеревался без тендера разместить заказ на реализацию многомиллиардного проекта создания республиканской системы электронной маркировки автомобилей, владельцы которых уплатили сборы за проезд по национальным скоростным автотрассам.

Бабиш также намерен включить республиканское транспортное ведомство в структуру Министерства промышленности и торговли. Обязанности министра транспорта перейдут к действующему вице-премьеру, главе Минпромторга Карелу Гавличеку. Земан, согласно информации из Пражского града, считает данное предложение правильным и готов поддержать слияние Минтранса с Минпромторгом.

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