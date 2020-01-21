Страны Европы и Африки объявили о заключении деловых контрактов на $8,5 млрд

21 января 2020 04:39 (UTC+04:00)

Компании из стран Европы и Африки заключили 27 коммерческих сделок на общую сумму в £6,5 млрд ($8,5 млрд) в ходе состоявшегося в понедельник в Лондоне первого Британо-африканского инвестиционного саммита. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном британским правительством по итогам мероприятия.

"Африка имеет огромный потенциал, и премьер-министр [Борис Джонсон] вместе с членами своего кабинета хотят гарантировать, что мы сможем высвободить этот потенциал на благо жителей континента", - говорится в заявлении главы МИД королевства Доминика Рааба. Он подчеркнул заинтересованность королевства в заключении новых соглашений о свободной торговле после завершения процесса Brexit.

В ходе саммита британская нефтегазовая компания Tullow заявила о намерении вложить $1,56 млрд в осуществлении нефтедобычи на территории Кении, производитель алкоголя Diageo - о том, что вложит $217 млн в кенийскую пивоваренную отрасль, а строительная компания NMS Infrastructure - о планах возвести семь новых больниц в Кот-д'Ивуаре. Кроме того, канадская Bombardier заключила контракт на строительство двух линий монорельса в Каире общей стоимостью $4,11 млрд, а европейская Airbus продала Египту авиатехники на $113 млн.

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