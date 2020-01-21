Великобритания отказалась от инвестиций в угольную энергетику за рубежом

Великобритания отказалась от любых государственных инвестиций в угольную энергетику за рубежом. Об этом в понедельник объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая на Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все мы дышим одним воздухом, живем под одним небом, и все мы страдаем, когда выбросы углерода увеличиваются, а климат планеты становится жарче. С сегодняшнего дня британское правительство больше не будет инвестировать средства в добычу энергетического угля или угольные электростанции за рубежом, предоставлять прямую государственную помощь развивающимся странам на соответствующие цели, выделять экспортные кредиты или принимать иные меры, направленные на стимулирование данной отрасли, - сказал глава правительства. - Говоря проще, больше ни пенса из денег британских налогоплательщиков не будет напрямую инвестировано в добычу угля, который затем будут сжигать для получения электричества. Вместо этого мы сосредоточимся на поддержке мер по переходу к низкоуглеродной или безуглеродной энергетике".

Джонсон подчеркнул, что еще десять лет назад Великобритания по объемам углеродосодержащих выбросов обгоняла почти все другие страны Европы, однако с тех пор ситуация резко изменилась. Работающие на угле электростанции сейчас обеспечивают лишь 5% потребностей страны в электроэнергии по сравнению с 30% еще в 2014 году. По итогам 2019 года в британской структуре энергопотребления на ископаемые виды топлива приходилось лишь 43%. Ветряки, АЭС, гидроэлектростанции, солнечные панели, а также переработка биомассы в энергию "перевесили" уголь и природный газ. Впрочем, последний по-прежнему является для королевства наиболее важным видом топлива, обеспечивая около 40% энергетических потребностей британцев.

По словам Джоносона, Великобритания намерена и дальше развивать возобновляемую энергетику. Кроме того, она будет делиться своим опытом с зарубежными странами, уже сегодня британские компании сотрудничают с правительствами африканских государств, заинтересованных во внедрении зеленых технологий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.