Президент Литвы призвал политические силы Грузии к консенсусу ради демократии

Правящие и оппозиционные политические силы Грузии должны стремиться к компромиссу, когда речь идет о демократических ценностях. Такую позицию озвучил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с премьером Грузии Георгием Гахарией, которая состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Призываем все стороны, участвующие в политическом процессе, к поиску консенсуса, чтобы не позволить внешним силам воспользоваться этими несогласиями для создания нестабильности как в Сакартвело (в Литве с 2018 года стали использовать такую форму названия Грузии - прим. ТАСС), так и во всем регионе", - приводятся в сообщении слова президента.

Науседа выразил разочарование тем, что грузинскому парламенту в прошлом году "не удалось принять поправки к конституции, которые бы послужили утверждению демократии в стране".

В ноябре 2019 года правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" провалила внесение изменений в конституцию, предусматривавших проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере. Сторонники этой схемы считают, что именно она наиболее честно отобразила бы настроения общества в законодательном органе.

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