Дональд Трамп назвал Грету Тунберг очень сердитой

Президент США Дональд Трамп заявил, что почти ничего не знает о шведской экологической активистке Грете Тунберг, которая, как и он, выступала на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, перелает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я на самом деле ничего не знаю о ней", - сказал американский лидер в интервью газете The Wall Street Journal. При этом, по его мнению, Тунберг оставляет впечатление "очень сердитой" девушки.

16-летняя Тунберг, объявившая себя лидером общемирового движения подростков "Школьная забастовка за климат", стала в последнее время лицом экологических протестов. В 2018 году она начала каждую пятницу проводить одиночный пикет у здания шведского парламента. Впоследствии ее примеру последовали студенты и школьники во многих странах мира. Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград, а также стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.

В интервью The Wall Street Journal Трамп также позитивно расценил то, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе ирландец Конор Макгрегор в своем Twitter назвал его "феноменальным президентом" и одобрительно отозвался об успехах нынешней американской администрации. "Это хорошо. Я могу гарантировать, что сражаться с ним не стану", - пошутил хозяин Белого дома. "Он выбил дух из этого парня", - добавил Трамп, имея в виду бой, в котором Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне на первой минуте.

Ирландец в минувшее воскресенье провел первый поединок после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Бой в полусредней весовой категории, состоявшийся в Лас-Вегасе (штат Невада), завершился за 40 секунд.

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