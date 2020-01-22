Генсек ООН призвал Совет Безопасности поддержать итоги саммита по Ливии в Берлине

22 января 2020 02:39 (UTC+04:00)

Поддержка Советом Безопасности решений берлинской конференции по Ливии была бы крайне важна. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности по Ливии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что поддержка этих договоренностей Советом Безопасности и другие шаги вслед за конференцией были бы крайне важны", - сказал он.

Первое заседание совместного военного комитета Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта запланировано на 28 января в Женеве. Гутерриш назвал решение о создании совместного военного комитета Ливии с пятью представителями от каждой стороны одним из важнейших решений берлинской конференции. "Надеемся, что он сможет провести первую встречу во вторник", - сказал генсек. Он том, что встреча пройдет в ближайшее время в Женеве, он заявил ранее на пресс-конференции в Берлине по итогам саммита.

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