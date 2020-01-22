Глава ВТО: организация преодолеет разногласия вокруг механизма разрешения споров

Всемирная торговая организация (ВТО) преодолеет трудности, вызванные разногласиями вокруг ее Апелляционного органа, и сохранит свой механизм разрешения коммерческих споров, хотя и в реформированном виде. Уверенность в этом выразил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу, выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я уверен на 100%, что он [механизм разрешения споров ВТО] выживет, но он изменится", - отметил Азеведу, напомнив, что этот механизм существует уже 25 лет и представляет собой "огромное улучшение" по сравнению с существовавшей прежде системой урегулирования торговых разногласий.

По словам главы ВТО, нынешний механизм разрешения споров является "жестким", и поэтому "не удивительно, что есть те, кто не рад тому, каким он стал". Его критики предлагают внести в него изменения, и дискуссии на этот счет идут сейчас в организации, пояснил Азеведу. Он выразил уверенность, что эту проблему удастся решить.

Гендиректор сообщил, что Великобритания, США и Япония передали в ВТО совместный документ, в котором предложили "изменить ряд элементов в правилах" организации, которые они считают "несправедливыми". Азеведу назвал этот шаг "очень позитивным". "Это хороший старт. Давайте продолжим этот разговор в манере, которая не является деструктивной и не приводит к санкциям и ответным мерам", - резюмировал гендиректор.

В ВТО с 11 декабря заблокирована работа Апелляционного органа, поскольку членам организации не удается достичь консенсуса по вопросу назначения новых арбитров взамен тех, чей срок полномочий истек. Единодушия нет из-за позиции США, которые критикуют Апелляционный орган, в частности, за то, что он не укладывается в установленные сроки рассмотрения апелляций. Последняя по времени безуспешная попытка договориться о процедуре отбора новых арбитров была предпринята в ВТО 18 декабря.

Азеведу заявил 9 декабря, что проведет консультации с главами делегаций, чтобы попытаться разрешить проблему заполнения вакансий в Апелляционном органе.

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