Британский парламент утвердил законопроект о Brexit

22 января 2020 23:19 (UTC+04:00)

Законопроект о Brexit, подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил в среду одобрение обеих палат британского парламента.

Как сообщает телеканал Sky News, Палата лордов оказалась вынуждена утвердить документ после того, как ранее в среду Палата общин отвергла все предложенные пэрами поправки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теперь, чтобы приобрести силу закона, билль должен получить формальное одобрение Ее Величества королевы Елизаветы II. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января.

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