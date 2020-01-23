Джонсон заявил, что Великобритания готова к выходу из ЕС 31 января

23 января 2020 03:12 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что после утверждения законопроекта о Brexit обеими палатами парламента страны королевство готово покинуть ЕС в намеченный срок - 31 января. Соответствующее заявление главы правительства было в среду вечером распространено премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Парламент принял законопроект о выходе из Евросоюза, и это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января и будем идти вперед как единое целое. Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но наконец-то у нас это получилось", - сказал Джонсон, призвав положить конец распрям между сторонниками и противниками Brexit и сосредоточиться на решении насущных проблем королевства, борьбе с преступностью и улучшению работы больниц.

После того, как в среду вечером билль о Brexit вслед за Палатой общин был утвержден Палатой лордов британского парламента, его должна подписать королева Елизавета II. Ожидается, что это произойдет уже в четверг или пятницу, после чего документ, оговаривающий условия выхода страны из ЕС, приобретет силу закона. Это позволит Великобритании и ЕС ратифицировать соглашение об условиях Brexit, что должно быть сделано в ближайшие дни. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель в пятницу подпишут необходимые документы в Брюсселе, а 29 января соглашение должен будет окончательно утвердить Европарламент.

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