Андрей Бабиш: Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения

23 января 2020 09:43 (UTC+04:00)

Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, контакты обеих стран развиваются во многих направлениях. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости., об этом заявил в среду вечером чешский премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Иерусалиме после встречи с израильским президентом Реувеном Ривлином.

Бабиш прибыл в Израиль для участия в Пятом всемирном форуме памяти жертв Холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц), который состоится в четверг в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме.

"Между Чехией и Израилем налажены абсолютно надстандартные отношения. Мы сотрудничаем во всех сферах - науке, технике, обороне, культуре, медицине, образовании. Например, недавно мы провели в Праге конференцию об использовании лечебной конопли, сейчас ожидаем делегацию израильских медиков, которые поделятся своим богатым опытом в этой сфере. Мы также вместе провели конференцию о воде, поскольку Израиль является абсолютным лидером с точки зрения менеджмента в использовании воды", - сказал Бабиш, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

В то же время, по словам Бабиша, чешские специалисты активно делятся с израильскими коллегами своим обширным опытом, в частности, в вопросе сортировки и переработки мусора. В 2020 году сотрудничество ученых и промышленников обеих стран будет расширено на другие сферы, сообщил премьер.

"Президент Чехии Милош Земан доверил мне право представлять нашу страну на предстоящем форуме. Его проведение имеет весьма важное значение, поскольку мы наблюдаем новую волну антисемитизма в Европе, в том числе и в нашей стране, это видно по соцсетям", - сказал Бабиш.

Во время пребывания в Израиле чешский премьер намерен также встретиться со своим коллегой, главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, а также с некоторыми другими участниками всемирного форума.

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