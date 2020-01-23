Число погибших в результате непогоды в Испании достигло десяти

По меньшей мере десять человек погибли с воскресенья в результате непогоды в Испании, которая сопровождалась сильными порывами ветра, снегопадами и дождями. Об этом сообщила в четверг газета El Mundo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, еще четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них - 25-летний британец, поиск которого ведется на Балеарских островах. Также сообщается о десятках пострадавших.

Государственное метеорологическое агентство Испании ранее объявляло предупреждение из-за непогоды во многих провинциях королевства. В результате удара стихии были перекрыты дороги, закрыты для движения судов порты, отменены занятия в школах, эвакуированы местные жители. Сейчас погодные условия улучшились, однако в нескольких провинциях все еще объявлено предупреждение.

Речь идет об одной из самых сильных бурь в Испании за последние годы. В четверг председатель правительства королевства Педро Санчес должен посетить пострадавшие зоны.

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