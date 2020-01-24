В Испании число жертв непогоды увеличилось до 13 человек

24 января 2020 02:37 (UTC+04:00)

Число жертв холодного фронта в Испании, сопровождающегося сильным ветром, большими волнами и снегопадом, достигло тринадцати человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Последней жертвой стал мужчина в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). "Мужчина 50 лет погиб, когда ловил рыбу среди скал", - говорится в сообщении службы Гражданской защиты в Twitter.

Советник внутренних дел каталонского женералитета Микель Бук призвал граждан соблюдать повышенные меры предосторожности.

Холодный циклон пришел в Испанию в воскресенье, наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье Средиземного моря – в Валенсии и Каталонии. В Валенсии погибли пять человек, в Каталонии четыре, в Андалусии двое, в Кастилии и Леоне один, в Астурии один. Кроме того, несколько человек пропали без вести.

Председатель испанского правительства Педро Санчес в четверг побывал в наиболее пострадавших районах Каталонии и Балеарских островов. Он сообщил об оказании финансовой помощи пострадавшим.

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