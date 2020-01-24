Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки

24 января 2020 14:41 (UTC+04:00)

Эйфелева башня закрыта для посещения в пятницу в связи с забастовкой профсоюзов Франции против пенсионной реформы. Об этом говорится в размещенном в пятницу сообщении в официальном Twitter этой парижской достопримечательности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта", - отмечается в сообщении от лица башни. Уточняется, что площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно.

Забастовки против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта, которые суммарно потеряли уже больше €1 млрд. В акциях участвуют преподаватели, адвокаты, муниципальные работники. Энергетики также выражают протест, периодически отключая свет в целых коммунах.

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