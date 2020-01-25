Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану и выразил соболезнования и солидарность греков с турецким народом в связи с катастрофическим землетрясением, сообщила пресс-служба премьера.

Ранее глава агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмет Гюллюоглу заявил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в 20.55 в пятницу. На данный момент власти сообщают о 18 погибших и более 500 пострадавших.

"Греческий премьер отметил, что Греция готова оказать помощь в поисково-спасательных операциях, если потребуется. Президент Турции поблагодарил премьер-министра, подчеркнув, что ситуация в настоящее время контролируется турецкими группами и что ситуация будет вновь оцениваться утром", - говорится в сообщении.

Ранее в Twitter Мицотакис написал о готовности помочь Турции после сильного землетрясения.

"Мои искренние соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану и турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением в Турции. Наши поисково-спасательные команды готовы помочь", - написал он.

Глава МИД Греции Никос Дендиас написал в Facebook, что позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу и выразил ему солидарность и полную поддержку турецкому народу и правительству Турции после мощного землетрясения.

"Я также выразил полную готовность нашей страны незамедлительно поддержать усилия турецких властей по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим", - написал Дендиас.

Он сообщил, что связался с министром защиты граждан Михалисом Хрисохоидисом и договорился, чтобы группы спасателей были готовы направиться Турцию, если это необходимо.

"По этому же вопросу я также нахожусь в постоянном контакте с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, которого я информирую о ситуации", - написал министр.

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