Во Франции продавец фруктов в ящике с бананами нашел кокаин на несколько десятков миллионов евро

25 января 2020 08:27 (UTC+04:00)

Около полутонны кокаина были обнаружены в ящике с бананами в пятницу на крупнейшем рынке Рюнжи в пригороде Парижа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что наркотики обнаружил в ящике с бананами из Колумбии продавец фруктов и овощей. Он обратился в полицию, где провели экспертизу и установили, что белый порошок представляет собой кокаин. По данным газеты, стоимость изъятой партии на черном рынке может составлять 35 миллионов евро.

Полиция возбудила дело об импорте наркотиков.

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