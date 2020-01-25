В Польше ввели дополнительные меры безопасности из-за коронавируса

25 января 2020 18:45 (UTC+04:00)

Дополнительные меры по недопущению ввоза нового коронавируса из Китая ввели в Польше, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.

"Все пограничные переходы контролируются с точки зрения идентификации лиц, в отношении которых может возникнуть подозрение на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV", - сказал Яблоньский.

"Все пункты пропуска на польский территории, а также на территории Европейского союза – потому что это также делается на уровне ЕС - контролируются", - добавил он.

Замминистра уточнил, что в аэропортах введены дополнительные процедуры безопасности. "Была введена так называемая карта местоположения, которая требует, чтобы пассажиры, прибывающие из опасных районов мира, предоставляли дополнительную информацию, чтобы соответствующие службы могли принять решение о введении мер безопасности", - сказал он.
Яблоньский подчеркнул, что пока "нет информации, чтобы в Польше существовала опасность такого вируса".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае возросло число заболевших новым типом коронавируса
Китай 19:27
В Китае организуют "зеленые коридоры" для поставок продуктов в Ухань
Китай 10:48
Китай увеличил экспорт плоского проката из нелегированной стали в Грузию
Бизнес 09:18
В КНР врачи готовятся применить препараты для лечения коронавируса
Китай 09:15
Грузия увеличила экспорт медной руды в Китай
Бизнес 09:15
В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
Китай 05:27
Лента новостей
Премьер-министру Армении пригрозили судебным иском
Армения 19:59
В Дели при обрушении здания погибли пять человек
Другие страны 19:53
В Китае возросло число заболевших новым типом коронавируса
Китай 19:27
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека
Арабские страны 19:08
Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения
Турция 19:00
Али Ахмедов: Азербайджан теперь не только участник влиятельнейшей в мире организации по экономическим дискуссиям, но и один из ее организаторов
Политика 18:29
Во Франции при пожаре в зоопарке погибли около 60 животных
Европа 18:11
Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв
Иран 18:02
Обнародованы основные сферы деятельности населения Азербайджана
Экономика 17:17