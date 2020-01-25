В Польше ввели дополнительные меры безопасности из-за коронавируса

Дополнительные меры по недопущению ввоза нового коронавируса из Китая ввели в Польше, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.

"Все пограничные переходы контролируются с точки зрения идентификации лиц, в отношении которых может возникнуть подозрение на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV", - сказал Яблоньский.

"Все пункты пропуска на польский территории, а также на территории Европейского союза – потому что это также делается на уровне ЕС - контролируются", - добавил он.

Замминистра уточнил, что в аэропортах введены дополнительные процедуры безопасности. "Была введена так называемая карта местоположения, которая требует, чтобы пассажиры, прибывающие из опасных районов мира, предоставляли дополнительную информацию, чтобы соответствующие службы могли принять решение о введении мер безопасности", - сказал он.

Яблоньский подчеркнул, что пока "нет информации, чтобы в Польше существовала опасность такого вируса".

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