Полиция Греции конфисковала 1,2 тонны кокаина у банды наркоторговцев

Полиция Греции конфисковала 1,2 тонны кокаина, арестованы восемь иностранцев, входивших в международную преступную организацию, которая поставляла кокаин из стран Карибского бассейна в Европу и северо-запад Африки, говорится, как передает Trend, в поступившем в РИА Новости сообщении греческой полиции.

Это одна из самых крупных операций отдела по борьбе с наркотиками. Преступная организация систематически поставляла морем значительный объем кокаина из Карибского бассейна в страны Европы и Северо-Западную Африку, отмечается в сообщении.

Расследование продолжались более шести месяцев в сотрудничестве с бюро Управления по борьбе с наркотиками (DEA) посольства США в Афинах, а также с полицией Албании и Испании, в межведомственном сотрудничестве с финансовой полицией министерства финансов Греции и отдела по борьбе с наркотиками и торговлей людьми греческой береговой охраны. Полицейские операции прошли 24 января одновременно в нескольких районах Аттики.

"В рамках операции мы конфисковали в домах в Астакос Этолоакарнаниас большое количество кокаина, а именно 1 тонну 181 килограмм, которые преступная организация ввезла в Грецию на яхте для дальнейшей поставки на "черный" рынок", - говорится в сообщении.

Арестованы восемь иностранцев, изъяты один револьвер, три пистолета, автомат Калашникова, большое количество патронов различного калибра. Установлены еще девять человек, в их отношении проводится расследование и розыскные операции как в Греции, так и за рубежом.

По сообщению полиции, один из арестованных в 2010 году вместе с сообщником бежал из тюрьмы в Греции, тогда при попытке задержания он открыл огонь по полиции и бросил в них пять ручных гранат. Другой с 2000 года арестовывался пять раз за вооруженные ограбления, наркоторговлю и попытку убийства, он трижды нарушал правила отпуска, который ему предоставляли пенитенциарные заведения. Еще двое задерживались как члены преступной организации, которая, в частности, в 2004 году ввезла 910 килограммов кокаина. Другие члены организации также арестовывались раньше.

"По данным расследования, преступная организация получила незаконные доходы свыше 509 миллионов евро", - указывают греческие правоохранители.

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