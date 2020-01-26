В Словакии из-за птичьего гриппа закрыли зоопарк

26 января 2020 21:36 (UTC+04:00)

После гибели двух птиц в популярном зоопарке в городе Бойнице в центральной части Словакии принято решение о его временном закрытии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил в воскресенье журналистам директор республиканского ветеринарного и продовольственного управления (ГВПУ) Йозеф Биреш.

"Гибель двух птиц, утки и болотной белой колпицы, свидетельствует о том, что в зоопарке произошел контакт с дикими птицами. Думаю, что персонал недооценил ситуацию, возникшую в республике после обнаруженной ранее вспышки птичьего гриппа", - сказал Биреш, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

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