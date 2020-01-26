Премьер Нидерландов извинился за действия правительства страны во время Холокоста

26 января 2020 22:43 (UTC+04:00)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине от лица правительства за действия руководства страны во время Второй мировой войны. Власти Нидерландов не смогли выполнить свою роль в качестве "гаранта справедливости и безопасности", заявил он в воскресенье в ходе выступления в Амстердаме по случаю национального дня памяти жертв Холокоста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рютте подчеркнул, что извинения важно принести сейчас. "Пока последние жертвы тех событий еще находятся среди нас", - пояснил он.

Еще в 2012 году голландская Партия свободы потребовала от Рютте извинений за пассивное отношение голландского правительства во время преследования евреев. Однако этого сделано не было. Премьер-министр тогда сослался на то, что в 2000 году власти уже принесли извинения за "холодный прием евреев", переживших Холокост.

Согласно статистике, из 140 тыс. евреев, проживавших в Нидерландах, после войны в живых осталось около 38 тыс. человек. Рютте отметил, что некоторые правительственные чиновники отказывались подчиняться нацистским оккупантам, однако "многие просто делали то, что им говорили". "В целом, этого было недостаточно, - подчеркнул премьер. - Слишком мало защиты, слишком мало помощи".

Национальный день памяти жертв Холокоста отмечается в Нидерландах в последнее воскресенье января. В этом году он выпал на 26 января - за день до освобождения Красной армией концлагеря Освенцим, где в годы войны были убиты по меньшей мере 1,1 млн человек.

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