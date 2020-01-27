Кандидат от правящей Демпартии побеждает на выборах в Эмилии-Романье в Италии

27 января 2020 05:20 (UTC+04:00)

Первые результаты состоявшихся в воскресенье в Италии региональных выборов указывают, что в северной области Эмилия-Романья кресло губернатора осталось за Стефано Боначчини, который выдвигался на второй срок от входящей в правящую коалицию Демократической партии (ДП). Согласно распространенным в понедельник агентством АNSA первым данным частичного подсчета голосов, Боначчини набирает 48%передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его ближайшая соперница Лучия Боргондзони, выдвинутая от правоцентристской коалиции в составе находящихся в оппозиции партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии", получает около 46%. Разрыв между кандидатами-фаворитами совсем небольшой, и цифры могут измениться, но тенденция на опережение Боначчини, по мнению экспертов, сохранится.

Первые результаты также указывают, что кандидаты ДП и "Лиги" набрали практически равное число голосов в региональный совет - по 30-31%.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини уже выразил удовлетворение ходом голосования. "В Эмилии-Романье удалось добиться потрясающих результатов. Впервые за 70 лет здесь была настоящая борьба, и это переполняет меня гордостью", - сказал Сальвини на пресс-конференции в предвыборном штабе правоцентристской коалиции в Болонье (административный центр Эмилии-Романьи).

Оппоненты лидера "Лиги" в свою очередь торжествуют по поводу "победы над Сальвини". Прошедшие в Эмилии-Романье выборы во многом рассматривались как дуэль левоцентристов с Сальвини, который стремился взять реванш и укрепить свою популярность после выхода в сентябре прошлого года из правительства.

Он сам стал инициатором раскола правящего большинства, в состав которого входили его "Лига" и "Движение "5 звезд". В итоге последние, несмотря на потерю популярности, остались у власти, заключив альянс с ДП. "Лига" Сальвини оказалась в оппозиции, вновь воссоединившись с бывшими союзниками - партиями "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джорджи Мелони. В составе этой коалиции они продолжали на протяжении последних двух лет побеждать на выборах в регионах.

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