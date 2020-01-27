Ангела Меркель прокомментировала возможное вступление в ЕС Тираны и Скопье

Берлин хочет на саммите ЕС в марте достичь консенсуса о старте переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров с албанским премьер-министром и министром по вопросам Европы и иностранных дел Эди Рамой.

"Мы однозначно поддерживаем европейские перспективы Албании и всех государств Западных Балкан. Мы хотим, чтобы эти государства были присоединены к ЕС. Прежде всего мы хотим, чтобы на предстоящем Совете ЕС в марте мы достигли единства о начале переговоров о вступлении с Албанией, а также с Северной Македонией", - сказала Меркель журналистам.

По словам Меркель, обе страны достигли значительных успехов на пути к старту переговоров о приеме в ЕС. Германия намерена "жестко работать над тем, чтобы в марте достичь желаемых результатов", добавила она.

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