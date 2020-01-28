Британский принц Эндрю не сотрудничает с ФБР по делу Эпштейна

28 января 2020 08:16 (UTC+04:00)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в понедельник заявило, что британский принц Эндрю не проявляет желания сотрудничать с властями США в рамках расследования самоубийства американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом со ссылкой на источник в ФБР сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ФБР вызывало принца Эндрю на допрос в связи с расследованием по делу Эпштейна, однако тот не появился на допросе. Ранее же принц заявлял, что при необходимости готов оказать правоохранительным органам всю необходимую помощь в любых расследованиях, касающихся Эпштейна.

Британский аристократ познакомился с влиятельным американским предпринимателем еще в 1990-х годах и в интервью назвал это знакомство полезным, добавив, что не сожалеет о том, что они были друзьями. Принц оказался втянут в скандал вокруг Эпштейна еще в 2005 году, когда того обвинили в сексуальной связи с 14-летней девочкой.

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