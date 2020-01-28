Huawei разрешили участвовать в запуске 5G в Великобритании

28 января 2020 16:33 (UTC+04:00)

Великобритания позволит корпорации Huawei участвовать в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет в свою очередь газета The Guardian, Huawei будет дано разрешение на поставки антенн и других элементов не ключевой инфраструктуры 5G, а общий вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании будет ограничен на уровне 35%.

Это решение должно привести к обострению отношений Великобритании с Соединенными Штатами. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Джонсона, что контракт Великобритании с Huawei создаст большую угрозу ее национальной безопасности. Позже с похожим предупреждением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британский принц Эндрю не сотрудничает с ФБР по делу Эпштейна
Европа 08:16
Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Европа 24 января 11:43
В Британии девять человек ожидают результатов проверки на коронавирус
Европа 24 января 08:24
Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit
Европа 23 января 21:29
Елизавета II подписала билль о Brexit
Европа 23 января 21:06
Обвинение настаивает, что финдиректора Huawei нужно экстрадировать в США
Китай 23 января 03:41
Лента новостей
В Баку раскроют страшную правду о красавице Мими
Культура 17:01
АЖД перешел на усиленный режим работы в связи с коронавирусом
Общество 16:57
Текстильщики из Беларуси прибыли в Узбекистан
Бизнес 16:51
В Азербайджане увеличилось число зарегистрированных в электронной системе фермеров
Бизнес 16:45
Азербайджан ввел временный запрет на ввоз ряда продуктов из Китая
Общество 16:45
В воинских частях Азербайджана идет проверка военной техники (ФОТО)
Общество 16:34
Первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде награжден дипломом Почетного профессора Бакинской Высшей Школы Нефти (ФОТО)
Общество 16:34
Из Токио в Ухань вылетел чартерный рейс для эвакуации японских граждан
Другие страны 16:27
Yelo Bank завершил прошедший год с прибылью
Бизнес 16:06