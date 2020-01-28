В Польше не сочли нужным вводить чрезвычайные меры из-за короновируса

28 января 2020 23:09 (UTC+04:00)

Польские власти не считают нужным вводить чрезвычайные меры безопасности из-за появившегося в Китае короновируса, заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Польше нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Яблоньский рассказал, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями других стран по вопросу недопущения распространения короновируса.

"Состоялись встречи как с другими странами Европейского союза, так и встречи межведомственные в Польше. Я не буду на данный момент предоставлять какую-то дополнительную информацию, чтобы соблюсти интересы людей. Вопрос деликатный. По всем вопросам я рекомендую обращаться в Правительственный центр безопасности, который координирует эти вопросы", - сказал Яблоньский.

Тем не менее, по его словам, "угроза, конечно, существует". "Мы ее мониторим. Вопрос очень серьезный. В то же время я хотел бы вас успокоить. Мы не находимся в ситуации, в которой следовало бы вводить какие-либо чрезвычайные дополнительные меры безопасности на территории Польши", - добавил он.

"Ситуация находится под контролем. Конечно, все время обязательно соблюдать серьезную осторожность", - заключил представитель МИД.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

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