Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы

28 января 2020 23:36 (UTC+04:00)

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали во вторник вице-спикером ассамблеи руководителя российской делегации, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего в голосовании приняли участие 252 парламентария из 321, сообщил ведущий заседания. Три бюллетеня были испорчены, засчитано 249 голосов. 132 делегата ПАСЕ высказались в поддержку кандидатуры Толстого, 117 были против. "Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от Российской Федерации", - подтвердил ведущий.

"До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей, - сказал журналистам Толстой после оглашения итогов голосования. - Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку". "Мы здесь для того, чтобы защищать позицию России, интересы и права граждан нашей страны, отстаивать наши принципы и ценности, - подчеркнул он. - Во всем, чего мы добились на площадках ПАСЕ после возвращения летом прошлого года, заслуга всех членов нашей делегации".

"Я уверен, мы еще внесем свой вклад в будущее Совета Европы", - заключил политик, выразив особую благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину "за оказанное доверие".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ПАСЕ занимает однозначную позицию по вопросу территориальной целостности Азербайджана – президент
Политика 23 мая 2014 08:41
Лента новостей
У франшизы "Трансформеры" появится два новых фильма
В мире 00:51
В Германии выявлены еще три случая заражения коронавирусом
Европа 00:28
Reuters: угроза цунами объявлена для Ямайки, Кубы и Каймановых островов
Другие страны 00:09
Белый дом опубликовал предложения по "сделке века" на Ближнем Востоке
США 28 января 23:56
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,3
Другие страны 28 января 23:41
В Польше не сочли нужным вводить чрезвычайные меры из-за короновируса
Европа 28 января 23:09
Глава МИД Азербайджана встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ
Политика 28 января 22:40
СМИ: ученые в Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Китай 28 января 22:22
В ЛАГ назвали условие успеха "сделки века"
Арабские страны 28 января 22:15