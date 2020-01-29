В Польше заподозрили коронавирус у пассажиров самолета из Франкфурта

29 января 2020 22:48 (UTC+04:00)

Самолет из Франкфурта был задержан в аэропорту польского Гданьска из-за подозрений на коронавирус 2019-nCoV, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Ранее власти Польши сообщали, что в стране нет случаев диагностирования нового короновируса, а также нет необходимости вводить чрезвычайные меры безопасности из-за его распространения в мире.

"Поступило сообщение о том, что на борту может находиться человек, который ранее находился на территории Китая, с симптомами простуды", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет, прилетевший из немецкого Франкфурта, был направлен на отдельную стоянку, ситуацию контролировали как сотрудники аэропорта, так и санитарные службы.

"К счастью, подозрения не подтвердились. Оказалось, что с пассажиркой все в порядке и проблем со здоровьем нет. Все пассажиры покинули борт самолета", - уточнил представитель аэропорта.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

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