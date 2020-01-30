Государственное собрание Словении приняло отставку правительства страны

30 января 2020 00:47 (UTC+04:00)

Депутаты государственного собрания Словении (нижняя палата парламента) официально ознакомились с заявлением премьер-министра страны Марьяна Шареца об уходе в отставку. Об этом говорится в протоколе заседания, опубликованном в среду на официальном сайте парламента страны, передает Trend со ссылкйо на ТАСС.

"Государственное собрание установило, что господин Шарец уведомил председателя парламента о своем уходе с поста главы правительства, в связи с чем истекает срок его полномочий, а также полномочий министров", - отмечается в сообщении.

Согласно конституции республики, ушедший в отставку премьер и его министры будут исполнять свои обязанности до проведения внеочередных парламентских выборов либо формирования новой правящей коалиции. Решение о проведении голосования будет принимать президент страны Борут Пахор.

Теперь у главы государства есть 30 дней для проведения консультаций с парламентскими фракциями на предмет формирования парламентского большинства, позволившего бы избежать проведения досрочных выборов.

Премьер-министр Словении Марьян Шарец объявил о своем уходе в отставку в понедельник из-за "невозможности проводить структурные реформы с текущим составом кабинета министров". Шарец занимал пост председателя правительства меньшинства, сформированного пятью левоцентристскими партиями ("Список Марьяна Шареца", "Социал-демократы", Партия современного центра, Демократическая партия пенсионеров Словении и "Партия Аленки Братушек", всего - 43 депутата) по итогам досрочных парламентских выборов, прошедших 3 июня 2018 года.

Тогда по итогам голосования ни одной из политических сил не удалось получить необходимых для единоличного определения состава кабинета министров 46 мандатов. В связи с этим коалиция была вынуждена сотрудничать с внешними партнерами: сначала с партией "Левые", а с ноября 2019 года - с оппозиционной Словенской национальной партией.

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