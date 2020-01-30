В Италии предложили созвать совещание министров ЕС из-за коронавируса

Глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца предложил созвать срочное совещание министров здравоохранения стран Евросоюза для обсуждения проблемы распространения коронавируса 2019-nCoV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация весьма серьезная, ее нельзя недооценивать. Нужно быть очень внимательными, но нельзя поднимать панику. Я попросил созвать срочное совещание европейских министров. Но мы говорим о девяти случаях (заражения коронавирусом - ред.) во всей Европе, нельзя поднимать панику", - сказал Сперанца в среду вечером во время записи популярной телепрограммы на итальянском государственном телевидении Rai.

Ранее, выступая на публичном мероприятии в Риме, итальянский министр подчеркнул, что "ключом для разрешения проблемы коронавируса является международная координация".

"Ни одна из стран не может справиться с этим в одиночку. Сейчас необходима новая сильная международная координация. Мы находимся в постоянном контакте с ВОЗ", - приводит слова министра информагентство Adnkronos.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.