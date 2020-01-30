Греческая антитеррористическая служба арестовала трех человек

Антитеррористическая служба Греции арестовала троих членов анархической группировки с оружием. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция.

"Антитеррористическая служба после скоординированной операции арестовала утром 29 января в Афинах гражданина Греции, мужчину 32 лет, и двух женщин, 26 и 28 лет, также гречанок, в ранее угнанной легковой машине, которые везли с собой оружие", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Расследование продолжается", - сообщила полиция.

Издание "Прото тема" пишет, что арестованный - Яннис Михаилидис, член анархистской террористической группировки "Заговор огненных ячеек", бежавший в июне 2019 года из тюрьмы. Он был осуждён в 2015 году на 13 лет за участие в террористической организации, двойное ограбление банков и перестрелку с полицией. Михаилидис известен под прозвищем "Лучник с Синтагмы" с февраля 2011 года - тогда он использовал лук против полицейских. Позднее он утверждал, что лук ненастоящий и поэтому не может представлять никакой опасности.

Что касается арестованных женщин, то одна из них является подругой "Лучника", а вторая - бывшей соратницей известной террористки Полы Рупы.

Пола Рупа была одной из руководительниц анархистской террористической организации "Революционная борьба", за информацию о ней была назначена награда в один миллион евро. Арестовала она была в январе 2017 года. После ее ареста анархисты провели несколько митингов солидарности. "Революционная борьба" была внесена в список террористических организаций госдепартамента США за обстрел посольства.

Газета "Катимерини" сообщает, что арест произвели в районе Экзархия греческой столицы, у арестованных с собой были автомат Калашникова, пистолет-пулемет Uzi и два пистолета.

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