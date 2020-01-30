Глава МИД Великобритании заявил о необходимости деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

30 января 2020 11:33 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео предложение американского президента Дональда Трампа о мирном урегулировании на Ближнем Востоке, призвав его к снижению напряженности в регионе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Форин оффиса по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они обсудили предложение США о мире между израильтянами и палестинцами, ситуацию в Иране и Йемене. Глава МИД подчеркнул необходимость деэскалации ситуации в регионе", - отмечается в коммюнике.

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