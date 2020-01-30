Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых

30 января 2020 17:44 (UTC+04:00)

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, на уровне £435 млрд, а также объем покупки корпоративных бондов на уровне £10 млрд.

"На своем заседании, MPC (комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике) большинством голосов проголосовал за сохранение ставки на уровне 0,75%. Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы поддержать объем покупок корпоративных облигаций <...> на уровне 10 млрд фунтов стерлингов. Комитет также единогласно проголосовал за сохранение объема покупок государственных облигаций Великобритании, на уровне £435 млрд",- говорится в сообщении британского регулятора.

Согласно сообщению, комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике (MPC) устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого показателя инфляции в 2%, а также поддержания экономического роста и занятости населения. Отмечается, что существующую позицию денежно-кредитной политики комитет считает правильной.

Тем не менее, британский регулятор отметил, что в дальнейшем может стать необходимым стимулирование восстановления роста ВВП в стране, если от показателей глобальной и внутренней экономики не будет позитивных сигналов или если ценовая динамика останется относительно слабой. Если же экономический рост будет восстанавливаться в соответствии с прогнозами, напротив, может потребоваться некоторое ужесточение денежно-кредитной политики для поддержания устойчивого уровня инфляции на целевом уровне, сообщил регулятор.

Также отмечается, что рост ВВП Великобритании замедлится в начале 2020 года. Однако в дальнейшем он будет восстанавливаться за счет роста глобальной экономики, а также снижения неопределенности из-за Brexit. Инфляция, по прогнозам регулятора, останется ниже целевого показателя в 2% в течение 2020 года и большей части 2021 года. Тем не менее, благодаря росту доходов внутреннего рынка, усилению ценового давления, наряду с ослаблением цен на энергоносители, инфляция достигнет 2% цели к концу следующего года и немного выше к концу прогнозного периода.

Следующее заседание Банка Англии состоится 26 марта 2020 года.

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