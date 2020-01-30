В Испании задержали организаторов международной сети распространения допинга

30 января 2020 21:12 (UTC+04:00)

Гражданская гвардия Испании задержала организаторов международной сети по продаже запрещенного в спорте вещества эритропоэтина (ЭПО). Об этом сообщает испанское издание El Mundo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спецоперация прошла в Барселоне и Кадисе. Организаторами сети были несколько граждан Сербии, один из которых проживал в Барселоне. Всего фигурантами дела являются шесть человек.

Сообщается, что покупателями были любители и профессиональные спортсмены из других стран. Их имена могут быть переданы в спортивные дисциплинарные органы.

ЭПО способствует образование красных кровяных клеток. Благодаря повышению содержания эритроцитов увеличивается общая выносливость организма.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Сельта" объявила о переходе футболиста сборной России Федора Смолова
Спорт 22:45
Узбекистан может стать членом Международного оливкового совета
Бизнес 13:02
Радикалы устроили беспорядки в Барселоне
Европа 28 января 02:03
В Испании число жертв непогоды увеличилось до 13 человек
Европа 24 января 02:37
Впервые в Баку живописно-пластическое повествование о Фриде Кало (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 23 января 15:51
Число погибших в результате непогоды в Испании достигло десяти
Европа 23 января 11:29
Лента новостей
"Сельта" объявила о переходе футболиста сборной России Федора Смолова
Спорт 22:45
Air France приостановила полеты в Китай из-за коронавируса
Европа 22:29
В США короновирус впервые передался от человека к человеку
США 22:12
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель
Энергетика 22:01
В Иране прокомментировали новые санкции США
Иран 21:49
В Венесуэле 11 человек пострадали в ДТП с грузовиком
Другие страны 21:40
США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot
Арабские страны 21:27
В Азербайджане учреждены новые специальности на уровне магистратуры
Общество 21:05
США вводят санкции против главы Организации по атомной энергии Ирана
Иран 21:04